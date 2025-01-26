الزمالك رسمياً يفسخ إعارة البولندي كونراد ميشالاك

طلب نادي الزمالك قطع إعارة كونراد ميشالاك لاعب أُحد السعودي في خطاب رسمي.

وكتب عمرو الدردير ؛"قام مسؤولين الزمالك بإرسال خطابا رسميا لنادي أحد السعودي من أجل فسخ إعارة البولندي كونراد ميشالاك خلال الفترة الحالية ".



وكان قد كشف رئيس نادي أحد، محمد بن عبد الهادي الجهني، حقيقة الأنباء المتداولة حول نية نادي الزمالك إنهاء إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك وعودته إلى ناديه السابق أحد.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "رئيس نادي أحد : نرفض طلب الزمالك بعودة ميشالاك لأن اللاعب لم يتأقلم ولم يحصل الإ على جزء بسيط من عقده المقدر ب 800 ألف دولار مع الزمالك"

وانتقل البولندي ميشالاك لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولعب ميشالاك البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك هذا الموسم 12 مباراة بمختلف البطولات قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.