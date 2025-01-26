إلغاء قرار تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية.. اعرف السبب

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، صدر غير متفق مع صحيح القانون، وثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.

وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة خارج عن صحيح القانون.