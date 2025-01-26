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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على طريقة بانينكا.. إمام عاشور يهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام بيراميدز

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد
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أهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في مرمى نادي بيراميدز لتستمر النتيجة 2-2، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونفذ إمام عاشور ركلة الجزاء على طريقة بانينكا لترتطم في العارضة في الدقيقة 90 +1 من عمر اللقاء.

وسجل رامي ربيعة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52  برأسية من عرضية حسين الشحات، وأضاف الوافد الجديد نيجك جراديسار الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء من ركلة جزاء احتسبت لصالح إبراهيم بعد أن عرقله محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي وبيراميدز بتقدم الفريق السماوي بهدف النيران الصديقة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رامي ربيعة هدف بيراميدز بالخطأ في مرماه بعد تحويله عرضية محمد حمدي في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 18 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول تعرض أحمد توفيق ظهير أيمن بيراميدز للطرد بعد تدخله بالكوع على كريم الدبيس لاعب الأهلي وذلك بعد العودة للـ VAR.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز التي انطلقت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس, مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم وليد.

خط الهجوم: إمام عاشور.

النادي الأهلي نادي بيراميدز بيراميدز ركلة جزاء الأهلي إمام عاشور

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