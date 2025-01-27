بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. أحمد موسى يعلق على إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية مصرية إلى أهالي غزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "صندوق تحيا مصر كان له دور كبير في إطلاق القافلة لأهالي قطاع غزة".

وأشار: "أعداد هائلة من الشاحنات تقوم بنقل المساعدات المختلفة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني"، موضحا: "مؤسسات المجتمع المدني المصري تشارك في القافلة، ومنها مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "305 شاحنات محملة بـ4 آلاف طن مساعدات متنوعة تشمل أجهزة ومستلزمات طبية وادوية وسيارات إسعاف ومواد غذائية".

