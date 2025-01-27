تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، وبيان هيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

أكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الاثنين 27 يناير 2025، يتوقع أن يسود الطقس المعتدل وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يسود الطقس المائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

ما طبيعة الظواهر الجوية في الطقس غدا؟

وأشارت إلى أنه يتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مضيفة إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت أنه يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

