قرار عاجل في واقعة ادعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة بالاصطدام بإحدى السيدات

قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة بالإصطدام بإحدى السيدات بشارع وادى النيل بالجيزة والفرار.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة بالإصطدام بإحدى السيدات بشارع وادى النيل بالجيزة والفرار.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بحدوث مصادمة ومصابة بدائرة القسم .

تبين أنه حال قيام عامل بجراج كائن بدائرة القسم بركن سيارة ملك أحد الأشخاص إصطدم بربة منزل "مصابة بكسر بالقدم" والتى تصادف سيرها بالمكان، حيثُ أمكن ضبط قائد المركبة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد منه ، وتم التصالح والتراضى فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.