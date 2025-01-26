كرواتيا تكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية في مونديال كرة اليد بفوزها على سلوفينيا

حقق منتخب كرواتيا فوزًا مهمًا على نظيره السلوفيني بنتيجة 29-26، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تُقام في الدنمارك، النرويج، وكرواتيا. بهذا الانتصار، أكملت كرواتيا قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية.

المجموعة الرابعة: كرواتيا ومصر إلى ربع النهائي

ضمن المنتخب الكرواتي تأهله إلى ربع النهائي برفقة منتخب مصر من المجموعة الرابعة، بينما خرج منتخبا سلوفينيا وأيسلندا من المنافسات.

مواجهات ربع النهائي

كرواتيا ستواجه المجر.

مصر أمام تحدٍ كبير بمواجهة فرنسا، أحد أقوى المرشحين للقب.

الدنمارك، حامل اللقب، يلتقي البرازيل.

ألمانيا تواجه البرتغال في مواجهة قوية.

مباراة النرويج والسويد

وفي لقاء آخر ضمن الجولة الختامية للدور الرئيسي، تغلب منتخب النرويج على نظيره السويدي بنتيجة 29-24، ليؤكد النرويجيون تفوقهم في البطولة رغم ختامهم المشوار في الدور الرئيسي.

نظرة عامة

تستمر الإثارة في البطولة مع دخول المنتخبات الكبرى مرحلة الحسم. المنتخبان الكرواتي والمصري يحملان آمال جماهيرهما في المنافسة على اللقب، بينما تترقب الجماهير العالمية مواجهات قوية تجمع بين عمالقة كرة اليد في الأدوار المقبلة.