أمير هشام: أحد السعودي وجه طلبا للزمالك بشأن كونراد.. ومحمود علاء رحب بالعودة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يرغب في انهاء إعارة ميشالاك كونراد، وتم التواصل مع مسئولي أحد السعودي، الذين رحبوا بانهاء الاعارة وأيضا اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن النادي الأبيض ويريد العودة لناديه الأصلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "نادي أحد السعودي، طالب مسئولي الزمالك بتسديد مستحقات كونراد، ومن ثم انهاء الاعارة، والزمالك عرض على اللاعب البولندي منحه 50% من مستحقاته، والرحيل عن النادي".

وأضاف: "الزمالك تواصل مع محمود علاء مجددًا، بعد توقيعه لنادي الاتحاد السكندري، واللاعب رحب بالعودة للنادي، وأبلغ مسئولي النادي الأبيض بضرورة الحديث مع محمد مصيلحي بعدما وقع رسميا لزعيم الثغر".