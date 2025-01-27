محمد عبدالله: مباراة الجونة فرصة ذهبية للاعبي الزمالك لمصالحة الجماهير

قال محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية وكل الفرق خسرت مباريات ونقاط مهمة بسبب قوة المنافسين والصراع على كل نقطة .

وأشار عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي محمد أبو العلا الذي يذاع على قناة الزمالك، أن التوفيق غاب عن الفريق الأبيض في مباراة مودرن وأضاع اللاعبون فرصًا بالجملة بسبب الرعونة وهو ما أغضب جماهير الزمالك.

وطالب عبد الله لاعبو الزمالك بمصالحة جماهيرهم ضد الجونة قائلًا :"الفترة المقبلة لا يجب أن نفرط في أي نقطة بالدوري إذا كنا نريد المنافسة هذا الموسم، بداية من مباراة الجونة التي تعتبر فرصة ذهبية لمصالحة الجماهير.