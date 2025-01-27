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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التعليم والبحث العلمي": مصر المدافع الأول عن الأمة ضد الظلم والطغيان

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي
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أكدت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي برئاسة هشام رضوان، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمها وتأييدها الكامل لموقف القيادة السياسية في رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه،

وأوضحت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي أن محاولات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ما هي الا انتهاكا صارخا بكل المقاييس ليس لهم فقط بل لكل الأمة العربية.

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي أنها داعمة ومؤيدة بكل قوة لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في رفض سيادته تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية.

وقالت إن مصر كانت وستظل حائط الصد ضد أي ظلم واستبداد وطغيان   يهدد الأمن القومي أو يحاول الاستيلاء علي حق لأي شعب من الشعوب العربية.

وأدانت النقابة التهجير القسري لسكان غزة باعتباره جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يتصدى المجتمع الدولي بالكامل إلى رفض هذه المحاولات المشينة والتي يترتب عليها إثارة البلبلة و زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

وشددت: ستظل مصر داعما أساسيا للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي شكل من أشكال استهداف تصفية القضية الفلسطينية، وستظل مصر علي موقفها الداعم لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تصفية القضية الفلسطينية النقابة العامة للعاملين بالتعليم محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

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