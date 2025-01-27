نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. أعلنتها بعض المدارس بمحافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة ، يتم ظهورها في كل مدرسة في الجيزة بشكل منفصل بحسب موعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول الخاص بها.

حيث لا تعلن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة في وقت واحد في كل مدارس محافظة الجيزة مثلما يعتقد البعض.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة

ولا تحتاج نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة اعتماد رسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها ، حيث أن نتائج سنوات النقل يتم اعلانها بمعرفة المدارس دون انتظار اعتماد الوزير.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة بالدرجات

تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة في شكل قوائم بالدرجات وليس التقديرات أو الألوان.

حيث توضح قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة لكل طالب اسمه ورقم جلوسه و درجاته في المواد الأساسية المضافة للمجموع ، ودرجاته في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع ، إلى جانب توضيح المجموع الكلي للطالب.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. الدرجات الكلية للمواد

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة

اللغة الإنجليزية من 60 درجة

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة

الرياضيات من 60 درجة

العلوم من 40 درجة

المجموع الكلي للمواد الأساسية 280 درجة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. ما هي درجات المواد غير المضافة للمجموع؟

التربية الدينية من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. تفاصيل التقييمات

في نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة ، توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية او نشاط تربوي في الصف الأول الاعدادي على النحو التالي :

امتحان الفصل الدراسي الأول : 30%

امتحان الشهر الأول 15%

امتحان الشهر الثاني 15 %

السلوك والمواظبة 10%

كراس الواجب 10%

الاختبارات الأسبوعية 20%

ويتم رد درجة المادة في نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة لأصلها في نهاية كل فصل في ضوء النهايات العظمى ، وفق المعادلة التالية:

متوسط درجة الطالب في نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة × النهاية العظمى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب

فعلى سبيل المثال لو الطالب حصل على متوسط اجمالي لدرجة الدراسات الاجتماعية 85 درجة ، تصبح درجته الفعلية 85×40 ÷ 100 = 34 درجة.