جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة Alldocube عن جهازها اللوحي iPlay 60 OLED في السوق العالمية، والذي يعد نسخة مطورة من جهاز iPlay 60 الذي تم إصداره سابقًا.

وفقا لموقع gizmochina يتميز جهاز iPlay 60 OLED اللوحي بمواصفات محسنة، بما في ذلك شاشة عالية الدقة وشريحة Qualcomm، مما يجعله خيارًا واعدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي متميز وبأسعار معقولة.



مواصفات جهاز Alldocube iPlay 60 OLED



يتميز جهاز iPlay 60 OLED بشاشة Super AMOLED مقاس 10.5 بوصة بدقة 2560×1600 و287 PPI و105% من نطاق ألوان NTSC للحصول على صور زاهية ودقيقة كما يتضمن تقنية On-Cell وطلاء مقاوم للزيوت لتحسين حساسية اللمس وتقليل البقع، بينما تعمل لوحة AMOLED على تقليل الضوء الأزرق للاستخدام المريح لفترة طويلة.



شاشة Alldocube iPlay 60 OLED



يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 660 ثماني النواة مقترنًا بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 512، مما يضمن أداءً جيدًا بما يكفي للمهام اليومية والألعاب غير الرسمية. كما يتضمن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويوفر خيارات تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 13، على الرغم من أن التفاصيل المتضاربة على الموقع الرسمي تشير إلى أنه قد يتم شحنه بنظام Android 12. وفي كلتا الحالتين، سيوفر واجهة حديثة وتوافقًا واسعًا للتطبيقات من أجل الإنتاجية والترفيه.

من حيث الكاميرا، فهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع التركيز التلقائي للتصوير العادي ومسح المستندات، وفي الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، وهي كافية لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية.

ويضم الجهاز بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات عبر USB Type-C ويدعم Qualcomm Quick Charge 3.0، مما يوفر استخدامًا مريحًا طوال اليوم للتصفح والبث.

من حيث الاتصال، يدعم الجهاز اللوحي شريحتي اتصال 4G LTE، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال أثناء السفر. كما يتضمن أيضًا شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق (2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز) وبلوتوث 5.0 للاتصال اللاسلكي السلس.

يتميز جهاز iPlay 60 OLED بأنه خفيف الوزن، حيث يبلغ سمكه 7.3 ملم فقط ويزن 485 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل والتنقل. ويتميز الجهاز اللوحي بمكبرات صوت مزدوجة مع مكبرات صوت مستقلة لتجربة صوتية محسنة، كما يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

لم يتم الإعلان عن سعر جهاز iPlay 60 OLED حتى الآن، ولكن من المتوقع إطلاقه قريبًا على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية على مستوى العالم. ومن المرجح أن تضع شركة Alldocube، المعروفة بمنتجاتها ذات الأسعار المعقولة، الجهاز اللوحي في وضع تنافسي في سوق الأجهزة ذات الأسعار المعقولة.