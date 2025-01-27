قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان المغرب لصائمي الإسراء والمعراج بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 يناير 2025
أسعار الذهب في مصر اليوم.. 3309 جنيهات لعيار 18
أشرف بن شرقي في الأهلي بـ1.5 مليون دولار.. وزيزو يقترب│ تفاصيل
لأ يا حاج أبو حنان.. عمرو أديب يرد على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة انتقال بن شرقي للأهلي
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. شوف درجاتك
القومي للاتصالات حسم الأمر.. كيف يدفع المستخدم تكلفة مكالمات الواي فاي؟
كيفية استخراج البطاقة الضريبية 2025
بن جفير: فتح ممر نتساريم وإعادة سكان غزة انتصار لحماس
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 27 يناير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين
×

كشفت شركة Alldocube عن جهازها اللوحي iPlay 60 OLED في السوق العالمية، والذي يعد نسخة مطورة من جهاز iPlay 60 الذي تم إصداره سابقًا.

وفقا لموقع gizmochina يتميز جهاز  iPlay 60 OLED اللوحي بمواصفات محسنة، بما في ذلك شاشة عالية الدقة وشريحة Qualcomm، مما يجعله خيارًا واعدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي متميز وبأسعار معقولة.


مواصفات جهاز  Alldocube iPlay 60 OLED


يتميز جهاز iPlay 60 OLED بشاشة Super AMOLED مقاس 10.5 بوصة بدقة 2560×1600 و287 PPI و105% من نطاق ألوان NTSC للحصول على صور زاهية ودقيقة كما يتضمن تقنية On-Cell وطلاء مقاوم للزيوت لتحسين حساسية اللمس وتقليل البقع، بينما تعمل لوحة AMOLED على تقليل الضوء الأزرق للاستخدام المريح لفترة طويلة.


شاشة Alldocube iPlay 60 OLED
 

 يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 660 ثماني النواة مقترنًا بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 512، مما يضمن أداءً جيدًا بما يكفي للمهام اليومية والألعاب غير الرسمية. كما يتضمن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويوفر خيارات تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 13، على الرغم من أن التفاصيل المتضاربة على الموقع الرسمي تشير إلى أنه قد يتم شحنه بنظام Android 12. وفي كلتا الحالتين، سيوفر واجهة حديثة وتوافقًا واسعًا للتطبيقات من أجل الإنتاجية والترفيه.
من حيث الكاميرا، فهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع التركيز التلقائي للتصوير العادي ومسح المستندات، وفي الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، وهي كافية لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية.

ويضم الجهاز بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات عبر USB Type-C ويدعم Qualcomm Quick Charge 3.0، مما يوفر استخدامًا مريحًا طوال اليوم للتصفح والبث.

من حيث الاتصال، يدعم الجهاز اللوحي شريحتي اتصال 4G LTE، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال أثناء السفر. كما يتضمن أيضًا شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق (2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز) وبلوتوث 5.0 للاتصال اللاسلكي السلس.

يتميز جهاز iPlay 60 OLED بأنه خفيف الوزن، حيث يبلغ سمكه 7.3 ملم فقط ويزن 485 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل والتنقل. ويتميز الجهاز اللوحي بمكبرات صوت مزدوجة مع مكبرات صوت مستقلة لتجربة صوتية محسنة، كما يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

لم يتم الإعلان عن سعر جهاز iPlay 60 OLED حتى الآن، ولكن من المتوقع إطلاقه قريبًا على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية على مستوى العالم. ومن المرجح أن تضع شركة Alldocube، المعروفة بمنتجاتها ذات الأسعار المعقولة، الجهاز اللوحي في وضع تنافسي في سوق الأجهزة ذات الأسعار المعقولة.

جهاز لوحي جهاز iPlay 60 شاشة عالية الدقة جهاز Alldocube iPlay 60 OLED لوحة AMOLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

باقي 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته

الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

بيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج.. 4 سور لم يتركها النبي تُفرج الكرب وتغفر الذنوب

حكم صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وهل هو بدعة محرمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل

"فتح عينك".. كرنڤال للأطفال بكنيسة "العذراء" بحلون

الأجهزة الكهربائية

قلل فاتورتك.. واحسب كم تستهلك الأجهزة من الكهرباء يوميا

حدث ليلا

حدث ليلا.. إبراهيم فايق يؤكد انضمام بن شرقي للنادي الأهلي.. بدء عودة آلاف النازحين إلى شمال غزة.. هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية

فيديو

هشام سليم

في ذكراه.. قصة معاقبة هشام سليم من والده ومأساته مع السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد