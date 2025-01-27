نقابة النيابات والمحاكم تعلن رفضها القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، رفضة القاطع لكل أشكال التهجير التي قد يتعرض لها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، معلنًا تمسكة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة والتمسك بحل الدولتين علي حدود يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عبدالباقي، إن بيان الخارجية المصرية كان واضحا إلي درجة كبيرة ويحمل بين السطور كل أشكال الرفض للمساس بوحدة واستقرار القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أهمية الموقف المصري الذي كان واضحا منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واستهداف الأطفال والتسبب في استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء.

ولفت إلى أن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تكون من خلال إقامة دولة مستقلة وليس على حساب البلدان المجاورة وتنفيذ عملية تهجير قسري، فهذا يعتبر تصفية للقضية ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أن موقف مصر الأخير جمع حوله كل أطياف الشعب المصري المؤيد والمعارض، وهو ما يؤكد إخلاص المؤسسات الوطنية المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن مصر تثبت دائمًا ريادتها الإنسانية والتاريخية في حماية حقوق الشعوب العربية.