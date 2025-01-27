الحسم خلال ساعات.. الأهلي يفاضل بين نجمي الريان القطري وسيرفيت السويسري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تطورات صفقات الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر : الأهلي يفاضل بين أشرف بن شرقي والسويسرى ديريك كوتيسا لاعب نادى سيرفيت السويسري والحسم خلال ساعات.

تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.