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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: تغيير اضطراري في طاقم تحكيم مباراة المصري مع إنبي بالدوري

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
أ ش أ
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قررت لجنة شئون الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير محمد عبد الحافظ حكم مساعد تقنية الفيديو في مباراة المصري مع انبي المقرر إقامتها اليوم ( الاثنين ) ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، تغييرا اضطراريا حيث تعرض والد الحكم لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات وتعيين بدلا منه الحكم مصطفى عطية.


وتقام بذلك مباراة المصري وضيفه انبي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد بطاقم تحكيم مكون من مصطفى الشهدي حكم الساحة ومحمد مجدي سليمان المساعد الأول وعماد العقاد المساعد الثاني وعاطف حسين الحكم الرابع ووائل فرحان حكم الفيديو ومصطفى عطية حكم الفيديو المساعد.


وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود وضيفه مودرن سبورت المقررة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب حرس الحدود لحساب نفس الجولة.


ويضم طاقم التحكيم كلا من إبراهيم محجوب حكما للساحة ويعاونه إسلام أبو العطا المساعد الأول وكيرلس نزيه المساعد الثاني ونورا سمير الحكم الرابع وخالد الغندور حكم الفيديو وعمرو عابدين حكم الفيديو المساعد.


وأعلن أيضا اتحاد الكرة أمس طاقم تحكيم مباراة الزمالك و️ضيفه الجونة المقرر اقامتها عصر اليوم فى تمام الساعة الرابعة على ملعب استاد القاهرة لحساب نفس الجولة.


ويضم طاقم التحكيم كلا من أحمد الغندور حكمًا للساحة ويعاونه شريف عبدالله المساعد الأول ومحمد عاطف الزناري المساعد الثاني والسيد منير الحكم الرابع ومحمد نهاد حكم الفيديو وأحمد ناجي حكم الفيديو المساعد .
 

انبي الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة المصري

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