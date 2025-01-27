أخبار التكنولوجيا | إليك أفضل حاسوب .. وحش سامسونج الجديد Samsung Galaxy S25 إليك مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

بإمكانيات غير مسبوقة .. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

كشفت شركة Ayaneo عن جهازها الجديد Ayaneo 3، وهو جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام Windows مصمم خصيصًا للاعبين ومستخدمي أجهزة الكمبيوتر الذين يقدرون الأداء والتخصيص.

يتميز جهاز Ayaneo 3 بتصميمه القابل للتعديل، وعناصر تحكم قابلة للتخصيص، و استخدامه لمعالج AMD ، ويوفر الجهاز مرونة وأداء استثنائيين، مما يجعله متميزًا عن الأجهزة المحمولة الأخرى

واتساب يعمل على دعم حسابات المتعددة لنظام ios ..تفاصيل



قدمت واتساب مؤخرا ميزة لمستخدمي هواتف أندرويد كان الكثيرون ينتظرونها وهي ميزة دعم الحسابات المتعددة ويتيح ذلك للمستخدمين تشغيل حسابين مختلفين على واتساب من خلال هاتف ذكي واحد مما يلغي الحاجة إلى استنساخ التطبيق أو استخدام حيل مثل تطبيق WhatsApp Business. ومع ذلك، لم يتلق مستخدمو iPhone هذه الميزة بعد.

وحش سامسونج الجديد.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25



أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S25 إلى جانب هواتف Samsung Galaxy S25 Plus و هواتف Samsung Galaxy S25 Ultra في حدث Galaxy Unpacked في سان خوسيه.

يتجاوز "الخط الأحمر" .. نتائج مقلقة للذكاء الاصطناعي فما القصة ؟



كشفت دراسة حديثة أجراها فريق باحثين من جامعة فودان الصينية، إن نموذجين شهيرين من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) يمكنهما القيام بتكرار نفسهما، ما قد يثير العديد من المخاوف الجدية حول إمكانية القيام بتحول تلك الأنظمة إلى تقنية الذكاء الأصطناعي المارق