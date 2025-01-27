منسي بالصدارة .. ترتيب هدافي الدوري بعد رباعية الزمالك في الجونة

حقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ويتربع ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري، وفي جعبته 6 أهداف حتى الآن، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ياو أنور، لاعب البنك الأهلي، صاحب الـ4 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري:

ناصر منسي (الزمالك) 6 أهداف.

ياو أنور (البنك الأهلي) 4 أهداف.

إمام عاشور (الأهلي) 4 أهداف.

محمود عبدالحفيظ زلاكا (سيراميكا) 4 أهداف.

محمد علي بن حمودة (غزل المحلة) 4 أهداف.

فيستون ماييلي (بيراميدز) 4 أهداف.

صديق إيجولا (بيراميدز) 3 أهداف.