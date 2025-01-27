ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

حقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز .
جدول ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز 21 نقطة
2- الزمالك 20 نقطة.
3- الأهلي 20 نقطة.
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة.
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة.
6- البنك الأهلي 14 نقطة.
7- زد إف سي 13 نقطة.
8- بتروجت 13 نقطة.
9- الاتحاد السكندري - 13 نقطة.
10- الإسماعيلي 12 نقطة.
11- فاركو 12 نقطة.
12- طلائع الجيش 11 نقطة.
13- حرس الحدود 9 نقاط.
14- سموحة 8 نقاط.
15- غزل المحلة 8 نقاط.
16- إنبي 7 نقاط.
17- مودرن سبورت 7 نقاط.
18- الجونة 6 نقاط.