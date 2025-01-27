رئيس حزب الوعي يعلن عن رفضه لتصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

أعلن الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب تتجاوز القوانين الشرعية والبروتوكولات الدولية، وتتناقض مع تصريحاته السابقة خلال حملته الانتخابية.

وأكد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة وقياداتها السياسية ترفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين مهما كانت الضغوطات، مشددًا على أن موقف مصر تجاه الدولة الفلسطينية شريف وواضح.

وأضاف باسل عادل أن تصريحات دونالد ترامب تتجاوز القوانين الشرعية والبروتوكولات الدولية وأن تصريحاته الأخيرة تشبه تصريحاته خلال معارضته للسياسة الخارجية والحملة الانتخابية.

وتابع: إن الشعب المصري، وكذلك كافة مؤسسات الدولة والقيادات السياسية، يرفض تمامًا فكرة طرد الفلسطينيين مهما كانت الضغوط، وأكد أن موقف مصر تجاه الدولة الفلسطينية مشرف جدا.