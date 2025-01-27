أحدهما مصري والآخر جزائري| التفاصيل الكاملة لصفقتي الموسم في الزمالك.. مدافعين من طراز فريد

يتحرك مسئولو نادي الزمالك، في مختلف الاتجاهات حاليا، لتدعيم صفوف الفريق على مستوى خط الدفاع، بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري، ليدخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي مصر المقاصة، للتعاقد مع مهند بكري، مدافع الفريق، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كذلك تكثيف المفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدنس البلجيكي.

التفاصيل الكاملة لصفقة الموسم في الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل المفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدنس البلجيكي، لضمه في ميركاتو الشتاء الجاري.

وأكد المصدر أن العرض الذي وصل لإدارة الزمالك من الوسيط، يتضمن شراء عقده بقيمة 600 ألف دولار (ما يقارب 30 مليون جنيه مصري) يتم دفعها على 3 أقساط بمعدل 200 ألف دولار لكل قسط.

وتابع: «اللاعب عقده كان 350 ألف دولار في الموسم وسيحصل على 175 ألف دولار في الـ6 شهور الأولى لعقده مع الفريق».

وتوقفت المفاوضات بين الزمالك ووكيل بلعيد خلال الساعات الماضية، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والحاجة لتواجد لاعب "حر" غير مرتبط بتعاقد مع أي ناد، ولكن الباب ما زال مفتوحا أمام ضم اللاعب حال توافر سيولة دولارية.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدافع مصر المقاصة

صرح حسني فتحي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، الذي يلعب في دوري القسم الثاني، باقتراب مدافع الفريق مهند بكري، من الانضمام إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن المفاوضات كانت عن طريق حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، وسمير عبد التواب، وكيل اللاعبين، وتحدث الثنائي مع حسني فتحي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، خاصة أن اللاعب يتبقى له موسم آخر في عقده.

وأشار المصدر، إلى أن المفاوضات تسير علي الطريق الصحيح، واللاعب رحب وبشدة بارتداء القميص الأبيض، وسيجري حسم الصفقة خلال ساعات قليلة.

موعد إعلان انضمام مهند بكري إلى الزمالك

أكد مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن الإعلان عن إتمام صفقة المدافع مهند بكري للانضمام لنادي الزمالك، ستكون خلال 48 ساعة.

وأضاف مدير الكرة بالمقاصة: «لو لم يكن مهند بكري مدافع من طراز فريد، لما كنت رشحته للانضمام لصفوف الزمالك، فهو لاعب أكثر من جيد، وكان من أهم عناصر الفريق، وسترون أدائه الفترة المقبلة، وسيكون من أهم عناصر الأبيض تحت قيادة المدير الفني كريستيان جروس».

من هو مهند بكري؟

مهند بكري صاحب الـ23 عاما، أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة، الذي يشارك حاليا في دوري القسم الثاني «ب»، بعد هبوطه من دوري المحترفين في الموسم الماضي، ولم يرتد اللاعب في مسيرته سوى قميص المقاصة، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.