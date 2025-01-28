"مايكورايزا".. رواية جديدة للدكتور محمد العجمي بمعرض الكتاب

أصدرت حديثا رواية "مايكورايزا" من تأليف الدكتور محمد فؤاد العجمي والتي يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 الجارية خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل.

رواية "مايكورايزا" تدور في إطار من الخيال العلمي وتقدم رؤية جديدة للمستقبل، تتعلق بهندسة ميكانيكية معقدة في خوارزميات (مايكورايزا)، والمعدلة بدقة آلية غير متناهية.

وقدم الكاتب محمد العجمي، اقتباسًا من الرواية كالآتي:

"كانت حساباته المتقدمة، المحفورة بهندسة ميكانيكية معقدة في خوارزميات (مايكورايزا)، والمعدلة بدقة آلية غير متناهية، تتكشف أمامه، وتتحول على الشاشة، إلى كائن حي مفترس ينهش خلايا اللحم والدم.

تسلل وميض من الرضا إلى نظراته القاسية، وهو يكبّر مجموعة من الصور المجهرية، ويفحص الخلايا الفيروسية أثناء غزوها واختطافها للخلايا البشرية المضيفة، بينما تتكاثر بسرعة وبجمال مروع.

كان قد صاغ هذا العامل الممرض بمهارة فنان، كل التفاصيل، كل خطاف جزيئي وشوكة، أصبحت متقنة وجاهزة للتسلل إلى ملفات تعريف چينية محددة مسبقاً، متوافقة تماما مع تركيب الحمض النووي."

جدير بالذكر أن الكاتب محمد العجمي يشارك برواية "مايكورايزا" في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بعد نجاح روايته السابقة "تاريخ لم يعد كذلك".

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.