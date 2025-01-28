أخبار محافظة مطروح: تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية.. وإطلاق مبادرة طور وغير

شهدت محافظة مطروح العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعات الماضية .. ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في مطروح

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

وأكدت نادية فتحي أنه من المنتظر اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيحة الشهادة الاعدادية نهاية الأسبوع المقبل بإذن الله

"طور وغير" مبادرة يطلقها تعليم مطروح لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

أشادت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بمنظومة العمل المشرفة علي ورش العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تأتي مع تدشين وانطلاقة مبادرة " طور وغير " خلال إجازة منتصف العام الدراسي وسط إقبال كبير من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.

وتتم مبادرة طور وغير تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي لتدريب الطلاب علي الجرافيك ديزاين والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

رئيس جامعة مطروح: معرض القاهرة للكتاب فرصة للطلاب مع انطلاق مبادرات ثقافية هامة

أكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب تتميز بالتنظيم الراقي وتنوع الأنشطة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 فعالية ثقافية وفنية، إلى جانب إطلاق مبادرات ثقافية هامة، مثل تطبيق “كتاب” ومبادرة “المليون كتاب”.

وأشار النجار أن مشاركة وفد طلابي من جامعة مطروح تحت شعار “اقرأ .. في البدء كان الكلمة”. تأتي ضمن حرص الجامعة على إشراك طلابها في الفعاليات الوطنية الكبرى لتعزيز ثقافتهم وتوسيع مداركهم، لافتًا أن زيارة أجنحة القوات المسلحة والشرطة والرقابة الإدارية تُسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني.

صحة مطروح : ضبط نصف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت لجان مكبرة من القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمطروح برئاسة مدير الطب الوقائي الدكتور شادى شاهين حملة مكبرة على الأسواق للمرور ومتابعة جودة المعروض من السلع الغذائية في مدينة مرسي مطروح .

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح على قيام إدارة مراقبة الأغذية، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق فى نطاق مدينة مرسي مطروح ، و تم ضبط وإعدام أكثر من ٥٣٦ كجم أغذية فاسدة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، و تم تحرير ٥ محاضر ضبط ،وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.

انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات «مسابقة شيخ الأزهر» السنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده بمطروح



انطلقت، فعاليات اليوم الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات مسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، بمقر ديوان المنطقة الأزهرية، تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وجاءت اختبارات اليوم ل300 مشارك، مقسمين على ثلاث لجان، ولمدة 4 أيام، هذا وقد قام على أداء الاختبارات لجنة خارجية من إدارة شئون القرآن، التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية.