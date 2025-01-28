والد الإعلامية آلاء عبد العزيز: كنت فاكرها بتمثل وكنت هموتها

أكد أحمد عبد العزيز والد الإعلامية آلاء عبد العزيز، أن ابنتي مريضة، وهي حاليا تتلقى العلاج في أحد المستشفيات، معلقا "أنا كنت فاكرها بتمثل وكنت هموتها وهي مش حاسة هي بتعمل إيه".

وقال أحمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صبايا الخير"، عبر فضائية "النهار"، إن آلاء مش بتمثل زي ما الناس فاكرة وهي مريضة نفسية فعلا، ومش فاهمة هي بتعمل ايه، وبقول للناس اللي بتقول آلاء بتمثل وشمتانة فيها ربنا كبير، واتمنى يكون فيه أمل وتخف وترجع زي الأول.

كشفت والدة آلاء عبد العزيز، المذيعة الدينية، عن السبب الرئيسي لتدهور الحالة الصحية لابنتها آلاء عبد العزيز، وخلعها لـ الحجاب، متابعة : «تفاجأت بموضوع ظهور آلاء في لايف على السوشيال ميديا، وتغيير اسمها لـ لي لي، وهي مش محتاجة تريند ولا شهرة واللي حصل يبكي مش يفرح».