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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد زياد كمال.. الزمالك يفاوض لاعبا جديدا من إنبي وخلاف يعطل الصفقة

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله
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قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولي نادى الزمالك فتحوا خطوط اتصال واسعة مع أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى للحصول على خدمات مصطفى شكشك لاعب الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"السويسري كريستيان جروس أبدى موافقته على ضم شكشك لصفوف الزمالك خلال الميركاتو  الشتوى الجاري".

وأضاف:"عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع نظرائهم فى إنبى خلال الساعات الماضية للاتفاق على ضم اللاعب إلا أن هناك نقطة خلاف ظهرت بينهما وهى رغبة الأبيض فى الحصول على اللاعب معاراً ولكن النادى البترولى يرغب فى منحهم اللاعب بيع نهائي".

واختتم:"اتفق الزمالك وإنبى على جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة لمحاولة الوصول فيها إلى نقطة تلاقى بين الطرفين،وتأتى هذه المفاوضات بعدما رفض إنبى طلب الزمالك باستبدال شكشك بزياد كمال".

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