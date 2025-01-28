اسما شريف منير تخطف الأنظار بجمالها عبر انستجرام

شاركت الفنانة اسما شريف منير، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أحدث ظهور لها .

وظهرت اسما بإطلالة ملفتة مرتدية جاكيت جينز وتوب باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج البسيط وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها.

وتعتمد اسما شريف منير ، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.