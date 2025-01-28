قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيجنن ويرجع مصر.. شوبير يكشف تفاصيل اقتراب الأهلي من حسم صفقة بن شرقي
هل نصف مليار جنيه؟.. شوبير يكشف عن كواليس صفقة تريزيجيه
منها 10 للوقود.. دخول 120 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم
الوزراء: الأمونيا الخضراء لاعب جديد في سوق الطاقة النظيفة والمستدامة
الرئيس السيسي: توفير حوافز استثمارية لجذب الشركات العالمية للعمل في مصر
الرئيس السيسي يشيد بتوسع "كونسنتركس الأمريكية"في مصر ويؤكد أهمية التحول الرقمي
700 مليون يورو.. الدوري السعودي يخطط لضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد
زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد
تزامنا مع عودة النازحين للشمال.. أكبر قافلة لبيت الزكاة والصدقات تصل غزة
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أشهى المقبلات الساخنة.. طريقة عمل سبرنج رول بالخضار على الطريقة الصينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس

انطلاق المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس
انطلاق المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس
علا محمد
×

شهدت ملاعب نادي نيو جيزة انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري  في التنس ، بمشاركة ٣٥ لاعباً ولاعبة من محافظات مصر المختلفة.

حضر فعاليات المسابقة الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي مدير الألعاب والمسابقات، والمهندس خالد الشواربي الرئيس التنفيذي لاندية نيو جيزة وياسمين لطيف مدير النشاط الرياضي بالنادي .

وفي تصريح له خلال فعاليات المسابقة، أعرب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته بتنظيم المسابقة ، مشيرا الي  أن إقامة المسابقة الوطنية للتنس في نادي نيو جيزة هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة في حياة لاعبي الاولمبياد الخاص  المصري وتساعدهم وتمكنهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز.

وأضاف الدكتور باسم تهامي: "نحن فخورون بالشراكة المثمرة مع نادي نيو جيزة، الذي يوفر بيئة مثالية لتنظيم مثل هذه المسابقات. هذه المسابقات تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين وتدعمهم لتحقيق إنجازات عالمية. نطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل رياضات متعددة، وفتح المجال أمام المزيد من الأبطال ليظهروا في أفضل صورة لهم."

من جانبه قال المهندس خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لأندية نيو جيزة "نحن في نادي نيو جيزة فخورون باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يعكس التزامنا العميق بدعم مبادرات الدمج المجتمعي وتمكين ابطال الاولمبياد الخاص . هذه المسابقة تمثل منصة هامة لإبراز مواهبهم الرياضية وتشجيعهم على السعي نحو التفوق والتميز. نحن نؤمن بأن الرياضة هي لغة عالمية تساهم في بناء الثقة بالنفس وتطوير القدرات، ونسعى من خلال شراكتنا مع الأولمبياد الخاص المصري إلى توفير بيئة محفزة ومساندة لجميع اللاعبين.

وقد اقيمت المسابقة وفقا لقواعد وسياسات الاولمبياد الخاص ووفقًا لأعلى معايير التنظيم التي تلتزم بقواعد وسياسات الأولمبياد الخاص الدولي، بما يضمن العدالة والنزاهة في المسابقات ،مع تخصيص حكام معتمدين من الاتحاد المصري للتنس لضمان تطبيق القواعد بشكل دقيق ، وشهدت المسابقة منافسات حماسية، حيث أظهر اللاعبون التزامًا رائعًا وحماسة عالية في كل مباراة، ما يعكس التأثير الإيجابي للتدريب المستمر والاهتمام الذي يحظون به من خلال التدريب المستمر والدائم لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يسعى بشكل مستمر إلى توفير منصات رياضية متعددة لتمكين لاعبيه ، ويأمل في أن تسهم هذه الفعاليات في تحقيق التكامل المجتمعي وتعزيز الوعي بقدرات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

التنس باسم تهامي ملاعب نادي نيو جيزة المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

نتائج المرحلة الابتدائية

من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط

محمود بنتايج

مفاجأة.. محمود بنتايج يطلب الاجتماع مع إدارة الزمالك لفسخ التعاقد

علي معلول

هل ينضم علي معلول إلى بيراميدز أو الزمالك؟.. حتحوت يكشف مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه

أمير هشام

أمير هشام يكشف صفقة جديدة للأهلي مع لاعب سويسري

الزمالك

محاولات في الزمالك لإقناع حسين لبيب بعدم التعاقد مع هذا اللاعب.. من هو؟

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق: الأزهر جامعًا للعلوم وراعيًا للإنسانية في مسيرة علمية شامخة

دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج

هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب

بالصور

اسما شريف منير تخطف الأنظار بجمالها عبر انستجرام

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

الرموش الاصطناعية خطر يهدد صحة عينيك على المدى البعيد

الرموش الاصطناعية
الرموش الاصطناعية
الرموش الاصطناعية

أشهى المقبلات الساخنة.. طريقة عمل سبرنج رول بالخضار على الطريقة الصينية

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار
طريقة عمل سبرنج رول بالخضار
طريقة عمل سبرنج رول بالخضار

احترس .. أخطاء شائعة في علاج فقر الدم

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

وفاة حسن مظهر

وفاة حسن مظهر تهز الوسط الفني.. رحل في عز شبابه وتفاصيل مرضه غامضة

قضية هدير عاطف وزوجها

“7 سنين سجن لبلال فاروق و5 لهدير عاطف في قضية توظيف الأموال”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد