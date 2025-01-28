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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025.. صور

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025
هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025
إبراهيم القادري
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يتواجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تم توافرها بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025، وتنتمي سى ان 7 لفئة السيارات السيدان .

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

- أبعاد هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تأتى سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 بطول 4675 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

- وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

زودت سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات اماميه للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية .

- مواصفات هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وفتحة سقف، وبها مرايات ضم، وتكييف، وبها فرش مقاعد من القماش، وريموت كنترول، وبها كراسي كهربائية، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات كهربائية، ونظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وسبويلر خلفي، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها GPS، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وقفل مركزى للأبواب .

- محرك هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025


تحصل سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 126 حصان، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 45 لتر .

- أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و930 ألف جنيه.

طرازات السيارات هيونداي إلنترا سى ان 7 سوق السيارات المصري سى ان 7 لفئة السيارات السيدان هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

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