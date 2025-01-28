رئيس الوزراء: استقبلنا 15.7 مليون سائح وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن لجنة السياحة في اللجان الاستشارية المتخصصة وتهدف لزيادة أعداد السائحين مشيرا الي أن هذا العام قطاع السياحة حقق ١٥.٧ مليون سائح وهو أعلي رقم حققته السياحة المصرية ونستطيع مضاعفة هذا الرقم في ٢٠٣٠ او حتي ٢٠٣٢ ، .

وأضاف أن تقديرات خبراء السياحة تتعدي ١٨ مليون سائح خلال أخر العام ، مشيرا إلى أن لجنة التنمية العمرانية لتصدير العقارات هدفها العمل علي تصدير العقار المصري للاجانب لشراء في مصر لافتا ان هناك دول اعتمادها الكلي علي تصدير العقار مؤكدا ان نصيب مصر من ارقام تصدير العقار رقم ضئيل جدا رغم اننا في مكانه عالية في التنمية العمرانية .



وأكد أن لجنة الشئون السياسية لجنة مهمة جدا لوضع الرؤى لتعامل مع التحديات المختلفة ووضع خطة لشكل المستقبل ويكون لدينا ردود لأي تحديات علي المستوفي الاقليمي او العالمي او المحلي