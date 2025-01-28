صرف حافز إثابة لجميع العاملين بجامعة الزقازيق

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماع مجلس الجامعة في جلسته رقم (٥٨٣)، بحضور اللواء أ.ح سمير فرج، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وَجَّهَ رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسة والإنابة عن مجلس الجامعة خالص التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، وكل منتسبيها بمناسبة عيد الشرطة المصرية (٧٣ )، مؤكدًا الاعتزاز بالدور الوطني العظيم؛ لما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات، وقد سأل الله تعالى أَنْ يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم على قيادتها الرشيدة نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لمصر الحبيبة.

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لدعم المحافظة ورصف وتطوير الشارع الخارج من بوابة الجامعة بجوار كلية الطب البشري، بما يسهم فى تسهيل الحركة والمرور.

وخلال كلمته وَجَّهَ اللواء أركان حرب سمير فرج الشكر لمجلس الجامعة، كما أشاد بمدى تكاتف جهود الشعب المصري؛ لما يبذله من جهود لدعم الوطن متمنيًا لمصر الحبيبة دوام التقدم والنهوض.

وخلال الاجتماع تقرر صرف حافز إثابة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمتفرغين، والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة من أفراد الأمن الجامعي، والاتصال العسكري، والتربية العسكرية، والمثبتين على الصناديق، كما يشمل الصرف قطاع المستشفيات الجامعية، والكادر العام، والسركي؛ وذلك نظرًا المجهودات التي بذلت طوال الفصل الدراسي الأول.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة الخاصة بتطوير اللوائح الداخليه للكليات، ولوائح الدراسات العليا

كما تَمَّتِ الإحاطة بموافقة رئيس الجامعة بالتفويض عن مجلس الجامعة باعتماد نتائج عدد من الكليات من بينها كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح دور سبتمبر، وكلية التكنولوجيا والتنمية دور مايو شعبة العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، والمعهد الفني للتمريض بفاقوس دور سبتمبر للعام ٢٠٢٤م.