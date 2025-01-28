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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا يوجد مخيم لاجئين واحد لدينا..وزير الخارجية: مصر تؤكد ثوابتها برفض التهجير

وزير الخارجية
وزير الخارجية
البهى عمرو
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أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تؤكد ثوابتها برفض التهجير سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وأنه لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئين.

ولفت إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية، وأن الدولة عملت على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وأن مبادرة الحوار الوطني هدفت إلى تعزيز حق المواطن المصري في المشاركة.

وأوضح أن الدولة عملت على حفظ حقوق المواطن المصري وصون حريته وكرامته، و اعتمدنا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026.

وكشف أن الدولة قامت بغلق عدد من السجون وصلت إلى 40 سجنًا، وتم هدم الكثير منها، وتم استحداث مراكز جديدة للتأهيل والتدريب، تتماشي مع المعايير الدولية، وهناك ثقافة حقوق الإنسان يتم نشرها.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لكلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.


 

وزير الخارجية حقوق الإنسان بدر عبد العاطي

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