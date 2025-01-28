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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون اقتصادي ومجتمعي جديد بين غرفتي القاهرة وسوهاج.. تفاصيل

الغرف التجارية
الغرف التجارية
ولاء عبد الكريم
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بدأ تعاون جديد بين غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وغرفة سوهاج برئاسة خالد أبو الوفا من خلال تبادل الخبرات والتجارب من أجل تقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية حديثة.

جاء ذلك بعد زيارة خالد أبوالوفا بصحبة وفد يضم عددًا من مسئولي وطلبة كلية تجارة جامعة سوهاج لغرفة القاهرة لبحث تعاون جديد وربط التعليم بسوق العمل.

واستقبل رئيس غرفة سوهاج نيابة عن أيمن العشري أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وفي بداية كلمته رحّب أحمد الوسيمي برئيس غرفة سوهاج  ووفد مسئولي وطلبة كلية التجارة بجامعة سوهاج، مُعربًا عن ترحيب أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة ومجلس إدارته بالتعاون مع غرفة سوهاج بشكل عام، وفتح أبواب أكاديمية التجار بالغرفة لتدريب الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف المجالات. 

ولفت إلى أن غرفة القاهرة تضم عددًا كبيرًا من منتسبيها من" تجار – صناع – مستثمرين – مؤديي خدمات  " يتخطى عددهم الـ 630 ألف منتسب وتفتح أبوابها لطلبة جامعة سوهاج وكل الجامعات المصرية من أجل تخريج جيل جديد ومؤهل لسوق العمل يستطيع أن ينهض بكافة القطاعات ، وأن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة يقدم كل الدعم من أجل تقديم برامج تدريبية حديثة تتماشى مع التطورات العصرية للتجار وطلبة الجامعات ، وذلك بأكاديمية التجار بالغرفة ، وهو ما يتم تقديمه بالفعل حاليًا بالغرفة.

واقترح "الوسيمي" أن يتم دراسة توقيع برتوكول تعاون مشترك يتم توقيعه بين " العشري وأبو الوفا" لبدء تعاون جديد بين الغرفتين في الفترة القادمة في كافة المجالات ، وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من منتسبي غرفة القاهرة في المجالات المختلفة ونظرائهم من منتسبي غرفة سوهاج التجارية لبحث سبل التعاون مع تبادل الخبرات في كافة الخدمات ، خاصة أن غرفة القاهرة بها تطورات كبيرة في الخدمات على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي من الممكن أن تستفيد منها غرفة سوهاج ، والهدف في النهاية هو الصالح العام وتنفيذ توجهات القيادة السياسية المصرية بتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

واصطحب "الوسيمي" عقب الاستقبال الرسمي الضيوف في جولة تفقدية داخل غرفة القاهرة للتعرف على بعض الخدمات التي تقدمها الغرفة ، من بينها " أكاديمية التجار والتعرف على خدماتها – خدمات مركز تميز الغرفة – قاعة المؤتمرات ".

وتابع "الوسيمي": أعضاء الغرف التجارية يقدمون خدمات من خلال الغرف التجارية المختلفة وهو عمل تطوعي لا يتقاضى أعضاء الغرف عليه أجرًا ، قائلًا " هم يستقطعون من وقتهم لأداء العمل العام وتقديم خدمات تجارية ومجتمعية " ، حيث إن الغرف التجارية بجانب عملها الاقتصادي تقدم خدمات مجتمعية مثل "معارض أهلًا رمضان وأهلًا مدارس، والسعي لتوافر السلع بالسوق" وغيرها من الخدمات الاقتصادية والمجتمعية.

من جانبه وجّه خالد أبو الوفا شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري على هذه الاستضافة ، مشيرًا إلى أن هذا ليس بغريب على غرفة القاهرة العريقة ، ليس محليًا بل دوليًا ، وأنه سعيد بالتعاون الجديد مع غرفة القاهرة بما تملك من خدمات وقامات من مجلس إدارتها ، على رأسهم أيمن العشري.

وأعرب "أبوالوفا" عن سعادته بالخدمات التي تقدمها غرفة القاهرة سواء للتجار أو طلبة الجامعات وأصحاب الحرف اليدوية ، خاصة بعد أن تفقد بعض هذه الخدمات بغرفة القاهرة ، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الغرفتين في الفترة القادمة للتكامل في الأدوار وتبادل الخبرات والتجارب والخدمات .

وشدّد رئيس غرفة سوهاج على أهمية ما اقترحه "أحمد الوسيمي" بضرورة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين لبدء تعاون جديد على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي ، قائلًا “سنوقع البروتوكول في أقرب وقت ممكن”.

وتابع "أبوالوفا": غرفة سوهاج تطورت كثيرًا وتقدم خدمات اقتصادية مجتمعية كثيرة ، وبها أكثر من 125 ألف منتسب في مختلف القطاعات يسعون لتقديم خدمات حديثة وتطوير خدماتهم بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

ونصح "أبوالوفا" الحضور من طلبة كلية التجارة المشاركين خلال الزيارة بأهمية تطوير أنفسهم والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الغرف التجارية ، وتأهيل أنفسهم لسوق العمل بشكل علمي صحيح يفتح لهم أبواب عمل جديدة تفيدهم وتفيد مجتمعهم.

جاء ذلك في الوقت الذي أبدى فيه طلبة جامعة سوهاج سعادتهم بالاستفادة من هذه الزيارة وما شاهدوه من اهتمام من غرفتي القاهرة وسوهاج ، والخدمات التي من الممكن الاستفادة منها في الفترة القادمة.

غرفة القاهرة التجارية تعاون اقتصادي الغرف التجارية بسوهاج

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