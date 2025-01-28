إصابة جندي لبناني و3 مدنيين جراء إطلاق نار إسرائيلي جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني في بيان له، اليوم الاثنين، عن إصابة جندي لبناني وثلاثة مواطنين نتيجة تعرضهم لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلية على طريق يارون في جنوب لبنان.

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على بلدات جنوب لبنان، أمس الإثنين، عن سقوط شهيدين وإصابة نحو 26 لبنانيا.

وصدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانيةالحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدوان الإسرائيلي يوم أمس، خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من العودة لمنازلهم رغم الإعلان عن تمديد الهدنة.