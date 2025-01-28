مفاجأة .. ماء الثوم يعالج مرضا خطيرا ويسبب الوفاة| وهذه خطوات التحضير

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم مما يعرضهم للإصابة بمضاعفات عديدة قد تصل للموت المفاجئ لذا يلقب بالقاتل الصامت.

ووفقا لما ذكره موقع “ tuasaude” يعد ماء الثوم وسيلة طبيعية لتنظيم ضغط الدم حيث يحفز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز له تأثير قوي في توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على تدفق الدم ويقلل الضغط على القلب.

يعد الثوم مفيدًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية.

إحدى طرق استهلاك الثوم هي نقعه في الماء وشربه طوال اليوم وإليكم الوصفة بالتفصيل وطريقة استعمالها.

مكونات ماء الثوم

1 فص ثوم خام مقشر ومهروس

3.4 أوقية (100 مل) من الماء



طريقة عمل ماء الثوم للضغط

ضع فص ثوم في كوب ماء وغطيه ثم اتركه منقوعًا لمدة تتراوح بين ست إلى ثماني ساعات أو طوال الليل.

بعد هذه الفترة اشرب ماء الثوم قبل الإفطار على معدة فارغة.

يمكنك تناول الثوم كجزء من وجباتك طوال اليوم، حيث قد يكون تناول الثوم أكثر متعة من شربه.

ومن النصائح الجيدة إضافة بعض فصوص الثوم المقشرة إلى زيت الزيتون للحصول على بديل غني بالثوم سيسمح لك هذا بالاستفادة من خصائص الثوم في أي وقت تستهلك فيه زيت الزيتون.