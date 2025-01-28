مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في مشاجرة وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، بمدينة منفلوط بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء ناحية الكوبري البحري بمدينة منفلوط ووجود جثة ومصابين .

وانتقل لموقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " إسماعيل . س . ح "65 عامًا وإصابة كلا من " زياد . أ . إ " 17 عامًا، و " محمد . م . س " 22 عامًا، و " نصره . أ . م " 75 عاما ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.