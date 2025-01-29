الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

تقام فعاليات المؤتمر يومي الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، تحت شعار "حياتنا حق انتفاع وكيل أم مالك؟".

جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، حيث قدم صاحب النيافة المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "حياة الرجاء".

كذلك، ألقى الدكتور هاني شفيق الحاصل على الدكتوراة في قيادة وإدارة المؤسسات، محاضرات اليوم، أعقبها مجموعات العمل، وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكاتدرائية.