نسب التسرب من التعليم الأساسي في مصر تشهد انخفاضا.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، أن نسب تسرب الطلاب من التعليم الأساسي في مصر تشهد انخفاضا كبيرًا، مشيرا إلى أن نسب دخول الطلاب المدارس أقل من السنوات الماضية، وهناك 28 مليون طالب في فترة التعليم قبل الجامعي على مستوى التعليم الحكومي والخاص والجامعي.

وأضاف "ألفي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك زيادة في أعداد الطلاب خلال الـ4 سنوات الماضية وصلت لـ 2.5 مليون طالب، مؤكدًا أن إقبال الطلاب على التعليم الأزهري يزيد بشكل كبير وبشكل خاص في الريف وايضًا بشكل خاص في ريف الصعيد خلال الأزمة الاقتصادية؛ لأن التعليم الأزهري يوفر دروس خصوصية أقل وتكلفة دراسية أقل، متابعًا: "التعليم له أهمية قصوى لدى المصريين.. كل المصريين مهتمين بالتعليم أكثر من أي وقت أخر.. وهناك حالة اهتمام قصوى".

وشدد على أن نسب الإنفاق على التعليم يزيد وبشكل خاص في الطبقة المتوسطة ويتم الإنفاق على 12.5% من دخل الأسرة المصرية على التعليم طبقًا لأخر إحصائية ولكن الإنفاق ارتفع بشكل كبير ليزيد لنسبة 25% من الدخل، مؤكدًا أن تسرب الطلاب من التعليم بسبب الأزمة الاقتصادية "وهم وغير صحيح".

وتابع: "المصريون عزفوا عن فكرة تسرب أولادهم من التعليم، نسبة الفتيات من التسرب في المرحلة الإبتدائية أقل من البنين وهو ما يؤكد على انخفاض نسب زواج القاصرات".