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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

6 مشاكل صحية تصيب الأطفال بسبب تناول «الناجتس» .. تعرف عليها

مخاطر تناول الناجتس على الأطفال
مخاطر تناول الناجتس على الأطفال
آية التيجي
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يعتبر الناجتس من الأطعمة السريعة التي يفضلها الأطفال، لكنها تحمل العديد من المخاطر الصحية التي قد تؤثر على نموهم وصحتهم.

مخاطر تناول الناجتس على الأطفال

 

والإفراط في تناول الناجتس قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة للأطفال، لذا يفضل التحكم في كمياته واستبداله بوجبات صحية متوازنة.

وكشف موقع “New York Post” عن أبرز مخاطر تناول الناجتس على الأطفال، ومن أبرزها ما يلي :


ـ ارتفاع نسبة الدهون غير الصحية:

يحتوي الناجتس على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة بسبب طريقة القلي واستخدام زيوت غير صحية، وهذه الدهون تزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب مع الوقت.

ـ نسبة عالية من الصوديوم:

الناجتس يحتوي على مستويات مرتفعة من الملح، ما قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم.

إجهاد الكلى، خاصة لدى الأطفال الصغار.


ـ القيمة الغذائية:

معظم أنواع الناجتس مصنوعة من لحوم معالجة تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين الفعّال وقيمة غذائية ضعيفة، ويضاف إليها مواد حافظة ومنكهات صناعية تزيد من ضررها.

ـ احتواؤه على مواد حافظة ومضافة:

الناجتس غالبًا ما يحتوي على مواد كيميائية مثل النترات والنتريت للحفاظ على الطعم واللون، وهذه المواد قد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي وتؤثر على الجهاز المناعي.

مخاطر تناول الناجتس على الأطفال

ـ السمنة وزيادة الوزن:

بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي تناوله بشكل مفرط إلى زيادة الوزن لدى الأطفال، والسمنة تؤثر على النشاط البدني وصحة القلب والمفاصل.

ـ خطر المواد المسرطنة:

قلي الناجتس في زيوت ساخنة جدًا يؤدي إلى إنتاج مواد كيميائية مسرطنة، مثل الأكريلاميد، وهذه المواد قد تؤثر على صحة الأطفال على المدى الطويل.

ـ مشاكل الجهاز الهضمي:

قلة الألياف الغذائية في الناجتس قد تسبب:

الإمساك.

عسر الهضم.


كما أن الزيوت المستخدمة في القلي قد تؤدي إلى الغثيان أو مشاكل معوية.

نصائح لتقليل مخاطر المصاحبة لتناول الأطفال الناجتس

ـ تحضير الناجتس في المنزل: استخدمي الدجاج الطازج مع التوابل الطبيعية وشويه بدلًا من قليه.

ـ التوازن: قدمي الناجتس كوجبة عرضية وليس كجزء منتظم من نظام الطفل الغذائي.

ـ زيادة الخضروات: احرصي على تقديم الخضروات الطازجة بجانب الناجتس لتعزيز القيمة الغذائية.

السمنة الأطعمة السريعة الناجتس الأطفال مخاطر تناول الناجتس

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