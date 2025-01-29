آخر ألحان محمد رحيم.. نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها بعنوان «طول عمري نجمة»

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة” خلال الساعات القليلة الماضية ، ومن المقرر أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة”هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

انفصال نانسي عجرم

وتصدرت الفنانة نانسي عجرم مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت خبر انفصالها عن الدكتور فادي الهاشم بعد فترة حب وزواج دامت لما يقرب من 17 عاما.

ولكن نانسي تجاهلت جميع الأنباء وأعلنت برومو أغنيتها “طول عمري نجمة” دون الرد على حقيقة الأمر.

نانسي تسجل 10 اغاني

وكانت الفنانة نانسي عجرم، قد طرحت أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.