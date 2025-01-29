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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الغندور
الغندور
ميرنا محمود
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زف الإعلامي خالد الغندور بشري سارة لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :السبت القادم بعد مباراة بيراميدز سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.


بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الثاني، متفوقا عن الأهلي بفارق الأهداف، خلف بيراميدز المتصدر بـ 21 نقطة.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 6 في قاع الجدول والمركز الـ20.

الزمالك خالد الغندور صفقات الزمالك جماهير الزمالك

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