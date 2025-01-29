وكيل هيئة الرقابة الإدارية: نحرص على المشاركة في معرض الكتاب لنشر الوعي والتثقيف ضد الفساد

قال الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إنها المشاركة الرابعة للهيئة فى فعاليات معرض الكتاب، وفقا لتعليمات من وزير الرقابة الإدارية بتجديد تلك المشاركة، حيث أن التواجد فى المعرض هو منصة مهمة للتلقي المباشر مع الجمهور.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم التركيز على ثقافة نشر الوعي والثقافة المجتمعية ضد الفساد، موضحا أنها تعتبر مكونا رئيسيا في تنفيذ وإذكاء فكرتي المنع والوقاية من الفساد.

وتابع: “هذا العام نحرص أن نأتي بكل ما هو جديد، وركزنا على استخدام وسائل تفاعلية ما بين المواطنين والمكونات الخاصة بهذا المعرض”.