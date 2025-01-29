إطلالة جريئة.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت رانيا أبو النصر ،مرتديه جمبسوت قصير باللون البيج، وجاء الجمبسوت بتصميم جديد وعصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا أبو النصر ، في المكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت رانيا أبو النصر ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور رانيا أبو النصر