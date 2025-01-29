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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أزرق وأخضر وأصفر وأحمر |ما معنى ألوان نتيجة الترم الأول لتلاميذ ابتدائي؟

نتيجة الترم الأول 2025
نتيجة الترم الأول 2025
ياسمين بدوي
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تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن دلالات الألوان الاربعة التي ظهرت بها نتيجة الترم الأول 2025 لصفوف المرحلة الابتدائية

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ، وقدمت شرحا مفصلا لدلالات الألوان الأربعة التي ظهرت بها نتيجة الترم الأول 2025 لصفوف المرحلة الابتدائية مؤكدة ما يلي :

  • اللون الأزرق : يفوق التوقعات دائما ( من 85% الى 100% )
  •  اللون الأخضر : يلبي التوقعات (من 65% لأقل من 85% )
  •  اللون الأصفر : يلبي التوقعات أحيانا (من 50% لأقل من 65% )
  • اللون الأحمر :  أقل من المتوقع ( أقل من 1% الى اقل من 50% )May be an image of text

تلقت جميع المدارس ، تعليمات عاجلة من مديريات التربية والتعليم بشأن ضوابط إعلان نتيجة الترم الأول 2025 جميع الصفوف.

وشددت التعليمات على إلزام المدارس بعدد من الضوابط الخاصة بإعلان نتيجة الترم الأول 2025 جميع الصفوف تمثلت في:

  • إعلان نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف في مكان ظاهر في المدرسة حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من معرفة النتيجة تحت إشراف مدير المدرسة.
  • الالتزام في نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف بنماذج بيانات تقييم الطلاب الواردة من الوزارة والخاصة بجميع المراحل للفصل الدراسي الأول.
  • يحظر مطلقا على مديري المدارس المختلفة بجميع المراحل جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نظير تسليم بيانات تقييم الطلاب ونتيجة الترم الأول 2025 جميع الصفوف لأولياء الأمور.
  • من يخالف تعليمات وضوابط إعلان نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

من جانبها، تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خلال لتحميل نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة.

ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف من على رابط نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا

نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

للحصول على ننتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي  لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا
  • ادخل الرقم القومي للطالب
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

 

نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف القاهرة

من المقرر أن تشمل نتيجة الترم الاول 2025 جميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة نتائج الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي .

المرحلة الابتدائية نتيجة الترم الأول 2025 الألوان نتيجة الترم الأول 2025

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