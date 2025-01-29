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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حازم المنوفي: إقامة معارض أهلاً رمضان في معظم محافظات مصر

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم
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أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن معارض أهلاً رمضان ستُقام في معظم المحافظات المصرية لعام 2025، بدءًا من القاهرة والإسكندرية، وصولاً إلى الصعيد وسيناء، حيث سيتم تنظيم المعارض في المولات التجارية الكبرى، والشوارع الرئيسية، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية كافة المناطق النائية والمحرومة.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار دعم الأسر المصرية وتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيزًا لجهود توفير احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

وأوضح أن الجمعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تسعى لتوسيع نطاق هذه المعارض لتشمل أكبر عدد من المدن والمناطق في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، وغيرها، بهدف تحقيق الوصول العادل لكافة المواطنين.

وأضاف المنوفي أيضًا أن المعارض ستتضمن منافذ بيع ثابتة، شوادر، وسيارات متنقلة، بالإضافة إلى وجود معارض فرعية في الأحياء والقرى والبلدات التي يصعب الوصول إليها، مما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ملائمة.

كما أشار إلى أن المعارض ستوفر منتجات رمضان الأساسية مثل التمور، والحبوب، والزيوت، والأرز، واللحوم المجمدة، والأسماك، والمواد الغذائية الأخرى، وذلك بمواصفات وجودة متميزة لضمان رضا جميع المواطنين.

وفي الختام، شدد المنوفي على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المعارض بشكل فعال، مشيرًا إلى أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك مستمرة في دورها الرائد لخدمة المجتمع وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك، معربًا عن تقديره لجميع الأطراف المعنية في إنجاح هذا المشروع الحيوي.

المحافظات المصرية شعبة المواد الغذائية معارض أهلاً رمضان

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