مزارع ينهي حياة نجله أثناء تأديبه بإحدى قرى أبوقرقاص جنوب المنيا

لقي شاب مصرعه على يد والده عن طريق الخطأ، إثر نشوب مشاجرة بينهما، في حادث مأساوي بإحدى قرى مركز ابوقرقاص جنوب المنيا، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين مزارع ونجله 14 سنة في إحدى قرى مركز أبو قرقاص، أسفرت عن مصرع الشاب.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع " ح. ف. م" 14 سنه على يد والده، نتيجة نشوب مشاجرة بينهما لتعدد شكاوى الأهالي من الولد وتعرضه لضربة قوية من جسم صلب، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفكرية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.