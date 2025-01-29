أحمد موسى: موقف مصر ثابت ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين مرة أخرى، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت ولا تراجع فيه في ما يخص الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال موسى خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: “هل سيحدث تهجير للفلسطينيين مرة أخرى؟.. “لا أعتقد”، لأن موقف مصر مستمر ولن يتغير.”

ترامب قادر على تحقيق السلام والمستشار الألماني يرفض التهجير

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قوي بما يكفي لتحقيق السلام في المنطقة.

كما لفت إلى أن المستشار الألماني قد رفض تمامًا فكرة تهجير الفلسطينيين وطالب بإقامة دولة فلسطينية.

مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

وأضاف موسى أن مصر ستظل في موقفها الثابت، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طرف التأثير على هذا الموقف، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ظرف.