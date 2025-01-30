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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأييد الحق الفلسطينى.. رسائل قوية من الرئيس السيسى فى قمة كينيا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
يوسف أيمن
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أكد المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد أن العلاقات المصرية-الإفريقية، وخاصة مع كينيا، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون، مشيرًا إلى أنها تنتقل من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدمًا.

وأضاف أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي كانت ردًا قويًا على دعم مصر الثابت للحق الفلسطيني، حيث عبّر عن موقف مصر الواضح والحازم في الدفاع عن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، والتأكيد على استمرار هذا الدعم دون تراجع.

وتابع خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس السيسي شكلت أيضًا ردًا مباشرًا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة بعد أن ادّعى ترامب إجراء مكالمة مع السيسي بخصوص القضية الفلسطينية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد مراجعة سجلات البيت الأبيض.

وذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح بشكل قاطع أن هناك حدودًا لما يمكن أن تفرضه إسرائيل، وحدودًا أخرى لما يمكن للولايات المتحدة التدخل فيه.

وأشار السعيد إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة أثبت تمسكه بأرضه رغم الدمار والمعاناة، حيث اتجه العديد من النازحين شمالًا نحو ديارهم بدلاً من التوجه إلى الحدود المصرية، في دليل واضح على صمودهم وإصرارهم على البقاء في وطنهم.

السيسي عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين عبد المنعم السعيد الحق الفلسطينى

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