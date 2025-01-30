في غياب مرموش.. مانشستر سيتي يتأهل لملحق دوري الأبطال بثلاثية أمام كلوب بروج

تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره كلوب بروج البلجيكي، بعدما قلب النتيجة لفوز بثلاثية مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في إطار الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف كلوب بروج عن طريق رافائيل أونديكا في الدقيقة 45.

فيما جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق ماتيو كوفاسيتش وجويل أوردونيز بالخطأ في مرماه وسافينيو في الدقائق 53، 62، 77.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - مانويل أكانجي - جون ستونز - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين - بيرناردو- إيرلينج هالاند.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز 22 برصيد 11 نقطة، ليتأهل إلى ملحق دور الـ16، فيما يحتل فريق كلوب بروج المركز 24 بنفس الرصيد ويتأهل معه.