أخبار المنيا.. كدواني يتابع تجهيزات قوافل مساعدات غزة.. وترتيبات الانتقال إلى سوق ماقوسة الجديد

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار يوم أمس.. فقد تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا خلال ترؤسه أعمال المجلس التنفيذي تجهيزات قوافل مساعدات غزة ، وترتيبات الانتقال إلى سوق ماقوسة الجديد ، والتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد والمعارض الرمضانية استعدادا للشهر الفضيل ، كما افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا معرض " كرنفال تجهيز العرائس" لبيع المفروشات والملابس، بتخفيضات تصل إلى 40 %.



محافظ المنيا يتابع تجهيزات قوافل مساعدات غزة وترتيبات الانتقال إلى سوق ماقوسة الجديد.

ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، فى مقدمتها مراقبة الأسواق والاطمئنان على توفير السلع الغذائية الأساسية داخل المعارض وأسواق اليوم الواحد ، والالتزام بالتخفيضات المعلنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً على التوسع في إقامة المنافذ والمعارض داخل الوحدات المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنيا.

قال اللواء " كدواني " إن المحافظة تستعد لبدء تقديم المساعدات اللازمة لدعم أشقائنا في غزة عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني وذلك إيمانا بدورنا في الوقوف بجانب أشقائنا تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل التى تجمع الشعبين المصرى والفلسطينى .

بتخفيضات 40 %.. مستقبل وطن مركز المنيا يفتتح معرض " كرنفال تجهيز العرائس" لبيع المفروشات والملابس.

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا ، معرض "كرنفال تجهيز العرائس وكافة مستلزمات الأسرة " الذي تنظمه أمانة المرأة وأمانة الشباب بأمانة مركز المنيا بالتعاون مع شركة دومينو لتجهيز العرائس بهدف توفير المفروشات والأدوات المنزلية وكافة الملابس ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ، بنسبة تتعدي 40 % تيسيرًا على المواطنين ، وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وذلك انطلاقاً من الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن.

