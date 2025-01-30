عمرو الحديدي: بن شرقي أفضل من تريزيجيه

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تعاقدات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"الأهلي تعاقد مع صفقات قوية كبدائل للاعبين الراحلين، بن شرقي قدم مستويات رائعة مع الزمالك وننتظر تألقه مع الأهلي".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"الأهلي لديه سياسة واضحة ومعايير معروفة للاعبين وهي السبب في القضاء على أزمات غرفة الملابس، كاريزما الخطيب السبب في التعاقد مع صفقات الأهلي الجديدة".

وأردف:"إدارة الأهلي تقدر أي لاعب يوقع على بياض، ومن وجهة نظري صفقة بن شرقي أفضل من تريزيجيه".

واختتم حديثه قائلًا:"مصطفى شوبير أحد أسباب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، تطور مستوى مصطفى شوبير صدر القلق للشناوي".