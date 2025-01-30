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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمعان وتقوية.. فوائد قشر الموز للشعر

فوائد قشر الموز للشعر
فوائد قشر الموز للشعر
آية التيجي
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يعتبر قشر الموز غني بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر، مثل الفيتامينات (A، B، C، E)، والمعادن (البوتاسيوم والمغنيسيوم)، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة فروة الرأس وتعزز نمو الشعر.

فوائد قشر الموز للشعر

ويمكن الاستفادة من قشر الموز للحصول على شعر صحي، قوي، ولامع، وفقا لما نشر في موقع “only my health”، وإليكِ أهم فوائد الموز للشعر ، وتشمل :


ـ تعزيز نمو الشعر :

يحتوي قشر الموز على مضادات أكسدة تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.


ـ ترطيب الشعر الجاف :

بفضل احتوائه على البوتاسيوم والدهون الطبيعية، يساعد قشر الموز في ترطيب الشعر الجاف والمتقصف، مما يجعله أكثر نعومة ولمعانًا.


ـ تقوية بصيلات الشعر :

المغذيات الموجودة في قشر الموز تقوي جذور الشعر، مما يقلل من مشكلة التقصف والتكسر.


ـ مكافحة القشرة والحكة :

مضادات الأكسدة الموجودة في القشر تقلل من التهابات فروة الرأس وتساعد في التخلص من القشرة والحكة المزعجة.


ـ زيادة لمعان الشعر :

الاستخدام المنتظم لقشر الموز على الشعر يمنحه لمعانًا طبيعيًا ويجعله أكثر صحة وحيوية.

طريقة استخدام قشر الموز للشعر

ماسك قشر الموز لترطيب الشعر

المكونات:

قشر موزة واحدة.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة عسل.


طريقة التحضير:

ـ اخلطي المكونات في الخلاط حتى تحصلي على عجينة ناعمة.


ـ ضعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة 30-40 دقيقة.


ـ اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو كالمعتاد.

فوائد قشر الموز للشعر


قشر الموز لعلاج تساقط الشعر

المكونات:

قشر موز مجفف ومطحون.

3 ملاعق زيت الخروع أو زيت اللوز.


طريقة التحضير:

ـ امزجي المكونات جيدًا وضعي الخليط على فروة رأسك مع التدليك.


ـ اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.


ـ كرري الاستخدام مرتين أسبوعيًا للحد من تساقط الشعر.


قشر الموز لتقوية ولمعان الشعر

المكونات:

قشر موزة واحدة مهروس.

نصف كوب زبادي.

ملعقة كبيرة زيت الأرجان.


طريقة التحضير:

ـ اخلطي المكونات وضعيها على شعرك لمدة 45 دقيقة.


ـ اغسلي الشعر بالماء الفاتر وشامبو خالٍ من السلفات.


ـ كرري الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على شعر قوي ولامع.

نصائح إضافية لإستخدام قشر الموز على الشعر 

ـ استخدمي قشر الموز الطازج للحصول على أفضل النتائج.

ـجففي القشر واطحنيه لاستخدامه لاحقًا في أقنعة الشعر.

ـ  للحصول على نتيجة سريعة، استمري في استخدام الماسكات الطبيعية لمدة شهر على الأقل.

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